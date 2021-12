Imágenes religiosas en Luquillo: el encanto de lo inconcluso

No sé en que quedó el asunto porque no se dijo más después que semanas atrás aparecieron dispersas por Luquillo imágenes religiosas. Una fue ubicada frente al cuartel, otra en la plaza y así por el estilo. La razón no se ha hecho pública, tampoco quiénes perpetraron la movida. Entre profano y simpático, curioso y misterioso, este ajedrez místico puede interpretarse como broma, fechoría o exhortación muda para que la iglesia católica lleve su mensaje más directamente al pueblo. Todo es posible.