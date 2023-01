Impasse en “Capitol Hill” por Kevin McCarthy: duelo en el “OK Corral”

Se toca fondo cuando no se sabe a ciencia cierta quiénes son los malos y hay que rogar para que triunfe el menos malo. A eso huele este brebaje que hierve en la Cámara de Representantes federal con la mayoría republicana en desconcierto para elegir al próximo Speaker. El congresista Kevin McCarthy incapaz de alcanzar votos suficientes para coronar su aspiración de asumir la presidencia con el precario apoyo de la derecha republicana que prácticamente lo extorsionó a rendir los poderes del cargo a cambio del mallete ceremonial; mientras un grupo recalcitrante de ultraderecha se los niega por considerarlo un ‘blandengue’ que no es confiable. O sea que, en este duelo al estilo del Viejo Oeste, no se toman prisioneros.