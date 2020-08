Incertidumbre para el SSI y otros programas sociales federales

La Corte del Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal emitió una orden para que los puertorriqueños reciban los beneficios de varios programas federales. Estos son: Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y los subsidios por bajo ingreso de la parte D de Medicare. El gobierno federal probablemente apelará el fallo.

Los argumentos legales van más allá de mi peritaje como economista. Sin embargo, los issues que se discuten, y las ramificaciones del fallo, tienen un fuerte componente económico.

Los demandantes alegaron que por ser ciudadanos estadounidenses tienen derecho a los programas de beneficencia social federal. El gobierno federal argumentó que se puede tratar a los residentes de Puerto Rico diferente de los residentes de los Estados Unidos.

El gobierno federal planteó tres elementos. (1) El costo para el gobierno federal sería elevado. (2) Extender estos programas sociales a Puerto Rico trastocaría la economía. (3) Los puertorriqueños no pagan impuestos federales.

El primer argumento es contestado fácilmente. Aunque las sumas de las que estamos hablando son de varios miles de millones al año, esto no representa un peso significativo a la economía de los Estados Unidos. La población de Puerto Rico es apenas el 1% de la población de los Estados Unidos. Comparado con el paquete para atender la crisis del COVID que aprobó la Cámara de Representantes federal en mayo del 2020, extender a Puerto Rico los beneficios sociales federales sería una cantidad marginal.

El segundo argumento no luce particularmente fuerte. Muchas leyes federales trastocan la economía de Puerto Rico y nos aplican de todas formas. Somos una isla en el Caribe que en palabras del presidente Trump, estamos rodeados de mucha agua. El Acta Jones, al encarecer la transportación marítima, tiene un impacto brutal sobre la economía de Puerto Rico. Sin embargo, nos aplica.

El tercer argumento es más complicado. Depende de si el Tribunal considera a los residentes de Puerto Rico como individuos o como parte de una comunidad más amplia. La Corte de Distrito los consideró como individuos.

Los demandantes son personas de bajo ingreso. Aún si les aplicaran las leyes de contribución sobre ingreso federal, no tendrían que pagar impuestos federales. Por lo tanto, la Corte rechazó el argumento del gobierno federal de que, por no aplicar las contribuciones federales en Puerto Rico, a los demandantes se les podía tratar diferentes para propósitos de programas federales.

El argumento del gobierno federal fue que los programas federales de beneficencia social se pagan con los impuestos de los residentes de los Estados Unidos. Los residentes de Puerto Rico no aportan financieramente con contribuciones federales. Por lo tanto, en la medida en que los demandantes son parte de una comunidad que no aporta al financiamiento de los programas sociales federales, no deben ser elegibles a los mismos beneficios que los residentes en los Estados Unidos.

El contraste con el Seguro Social es bastante claro. Los puertorriqueños aportan al Seguro Social de la misma forma y medida que los residentes en los Estados Unidos. Por lo tanto, les aplican las mismas reglas en los programas financiados con dichas aportaciones. El gobierno federal argumenta que se puede tratar diferente a los puertorriqueños en la medida en que los subsidios para bajo ingreso de Medicare Parte D se financian con impuestos federales y no con aportaciones al Seguro Social.

Este caso pica y se extiende. Al final del día se trata de si somos individuos que viven en un territorio o una comunidad cuyos individuos viven en un territorio. La respuesta a dicha pregunta no es económica. Las consecuencias sí lo son.