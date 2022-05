Indignación y acción: una agenda municipalista ante la corrupción

No hay acto más dañino para el municipalismo que la corrupción de un alcalde. Por ende, las noticias de alcaldes, y allegados, arrestados por alegados actos de corrupción nos llenan de tristeza, indignación y coraje. Nos llenan además de energía para continuar adelantando, desde un espacio no político partidista ni electoral, pero político, una verdadera agenda municipalista. Y es que sabemos que aquellos que han cometido actos de corrupción no son verdaderos municipalistas.