Influenza en tiempos de COVID

Sin duda alguna, el COVID-19 ha venido para cambiar nuestra cotidianidad en todos los sentidos. Un nuevo virus que se suma a los múltiples retos que de por sí ha traído este 2020. No obstante, este no es el único virus que está haciendo de las suyas durante esta época navideña. Cabe destacar que ahora en diciembre se celebra la Semana Nacional de la Vacunación Contra Influenza, por lo que no está de más conocer un poco más sobre la influenza y cómo podemos prevenirla.