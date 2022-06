InSight Crime: la revolución de la cocaína en Venezuela

El pasado 4 de mayo, InSight Crime publicó el informe “La revolución de la cocaína en Venezuela”, documento que políticos, dirigentes gremiales y sindicales, académicos y profesores universitarios, líderes sociales y ciudadanos preocupados por el destino de Venezuela, deberían leer. Aunque quizá no sea necesario presentarla, recuerdo aquí que InSight Crime es una organización no gubernamental cuya sede central está en Colombia, especializada en investigar y analizar los fenómenos de la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe. Llevaré mi recomendación todavía más lejos: quien tenga la oportunidad, debería buscar en YouTube o en la propia página de la organización el video de la conversación que Jeremy McDermott (director ejecutivo y cofundador de InSight Crime), la periodista Sebastiana Barráez, la académica Angélica Durán Martínez y el periodista Javier Mayorca compartieron para comentar y aportar ideas con relación al informe. Este artículo no pretende reemplazar la lectura del informe; al contrario, mi opinión es que el material, disponible en https://es.insghtcrime.org, debe ser leído, discutido y difundido.