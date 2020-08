Invalidar votos y publicar resultados: dos remedios preocupantes

Desde la noche de las primarias, se han ido radicando varios recursos en nuestros tribunales, incluyendo recursos extraordinarios que solicitan que el Tribunal Supremo los atienda por la importancia de los asuntos planteados.

En términos generales, estos recursos solicitan diversos remedios. Pero dedico estas líneas a dos que me preocupan.

Desde que los traspiés comenzaron la mañana del domingo, vimos cómo algunos colegios no pudieron comenzar las labores a las 8:00 a.m. porque los maletines no habían llegado o habían llegado sin las papeletas necesarias, o los funcionarios de colegio se estaban preparando porque los materiales llegaron tarde. Sin embargo, allí se quedaron muchos electores haciendo su fila y, aunque muchos sentían disgusto, más pesó su interés de expresar su voluntad a través del voto que la inconformidad con el proceso. Por otro lado, también sabemos de personas que se fueron sin poder ejercer su derecho al voto por diferentes razones.

Ante esta realidad, uno de los remedios solicitados ante el Tribunal Supremo que me preocupa es el de que, en los precintos electorales donde no se pudo cumplir con que los electores comenzaran a votar a las 8:00 a.m., la voluntad de los que emitieron su voto se invalide y se ordene una nueva elección.

El derecho al voto es uno de los que recibe mayor protección de nuestro estado de Derecho, pues es a través de este que el pueblo expresa su voluntad. La solicitud de que todos los votos en los precintos electorales que no abrieron sus puertas a los electores a las 8:00 a.m. sean invalidados presenta, desde mi punto de vista, varios problemas. Sin duda alguna, a los que decidieron retirarse sin ejercer su derecho al voto como consecuencia de la falta de organización por parte de los responsables de este evento electoral, no se les puede violentar su derecho a ejercer su voto. Pero ¿la invalidación solicitada no significaría violentar el derecho al voto de los que sí lo ejercieron, aún bajo las circunstancias que ya conocemos? ¿Qué si son invalidados y uno de los electores que ya votó no puede regresar en la nueva fecha?

El argumento de que, como la Resolución Conjunta 37-2020 establece un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en los precintos electorales que no lo cumplieron los votos deben ser invalidados, pasa por alto que en esa misma Resolución Conjunta se establece que las primarias se llevarían a cabo el 9 de agosto de 2020. El derecho al voto es tan sagrado para el que pudo ejercerlo en la fecha de la primaria como para el que no pudo. Y ante esto, nuestro Tribunal Supremo está llamado a decretar una solución justa para ambos grupos.

Además, estos juristas tendrán que tomar la determinación sin abstracción de nuestra realidad. No solo que el remedio solicitado de la invalidación tiene el efecto de violar el derecho del que ya lo ejerció, sino que al cancelar todos esos votos ¿cuántas papeletas nuevas se necesitarán? ¿Cuánto tomará identificar los fondos, ordenar e imprimir las papeletas? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los candidatos y los electores para conocer el resultado de la voluntad del pueblo?

Por otro lado, uno de los puntos más cuestionados ha sido la divulgación de los resultados de los votos que se dieron ese día. Por un lado, hay argumentos en el sentido de que la razón para la divulgación es contaminar al electorado que no ha votado. Por el otro lado, y citando exigencias de reglamentos, resoluciones conjuntas y Código Electoral, se argumenta que no hacerlos públicos abona a la ya lacerada confianza del pueblo en este evento electoral.

Con relación a este punto, en términos generales el concepto de la “secretividad” del voto se refiere a que Zoé, como electora, tiene el derecho a que nadie sepa cuál fue mi decisión con relación a quiénes ganaron mi confianza y, por tanto, voté por ellos. Pero el proceso electoral requiere de transparencia y, para lograrla, uno de los elementos más importantes es que el pueblo tenga acceso a la información de los votos, no de los electores. Entiendo que la divulgación de los resultados hasta ahora compartidos en las redes sociales nada incluye sobre la información de los electores.

Independientemente de los resultados de estos pleitos ante nuestros tribunales, incluyendo el Supremo, la democracia en Puerto Rico ya cogió un mal golpe el pasado domingo. Confío en que la decisión de nuestro más alto foro de alguna forma ayude a sanar dicho golpe.