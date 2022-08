Jaime Espinal, sí te recordaré como un gran luchador

Jaime, hace unas semanas me anunciaron tu decisión de retirarte de la competencia. Rápidamente, comencé a escribir unas líneas reviviendo, no los logros, sino el impacto que tú tuviste en mí y en nuestros semejantes. Podrás decirte, ¿por qué? Aunque en edad soy mayor que tú, en el currículo deportivo lograste el sueño que me acompañó en mi carrera esgrimística: ser olímpico, ser medallista y abanderado olímpico. Fue genial gozarme a través de ti tan maravillosos logros. Algunos desde la escuela Gabriela Mistral con tu gente, otros desde el escenario deportivo y los más importantes en las actividades con los niños.