Jasmine Camacho-Quinn: más allá de una flor

El lunes, 2 de agosto de 2021 todos los puertorriqueños estábamos frente al televisor a las 6:45 am, esperando que brillara nuestra monoestrellada en oro y La Borinqueña sonara en Tokio. Lo que no teníamos previsto era que Jasmine Camacho- Quinn, junto a su uniforme olímpico y sus hermosas pestañas postizas, adornara su afro con una hermosa flor de maga. Ciertamente en ese momento la piel se me erizó y el sentido patrio se acrecentó. Inmediatamente pensé cómo una flor era símbolo de nuestra identidad. Y es que eso de la identidad ha estado en tela de juicio desde hace muchos años, porque a muchos les resulta difícil definir qué es. La identidad es un sentimiento a nivel individual o colectivo basado en la pertenencia a un estado o nación que puede llegar a abarcar distintos aspectos como la cultura y la lengua. Entonces, ¿por qué llamó tanto la atención la presencia de la flor en el afro de la atleta? Porque nos sentimos representados.