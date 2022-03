Jenniffer González, sola en el hemiciclo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intercambió palabras con la comisionada residente Jenniffer González el 1 de marzo de 2022, al pulular en la Cámara de Representante federal, luego de haber ofrecido su primer Mensaje de Estado. Jenniffer, en esa oportunidad, que no se da todos los días, no le habló al presidente de los problemas de Puerto Rico, de la reconstrucción, de cómo extender a nuestra Isla las propuestas del presidente para mejorar la infraestructura y las carreteras, y las que anunció Biden para reducir el costo de la luz y las medicinas, de que todavía tenemos familias viviendo bajo toldos azules, de cómo nos hemos afectado con la inflación, del déficit de democracia ante las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal, de la educación. No, nada de eso, ella solo le habló de la estadidad. Una pena que, como funcionaria electa por la mayoría de los electores, no haya abordado los temas que realmente impactan el bolsillo y la calidad de vida de todos los puertorriqueños.