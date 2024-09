La estadidad de Romero Barceló dista mucho de los anexionistas entusiastas de finales del Siglo 19 y principios del Siglo 20, como José Celso Barbosa, Federico Degetau y Julio J. Henna. Si bien aquel anexionismo -en teoría- promovía la productividad y la autosuficiencia económica de la isla, en la estadidad de Romero nadie querrá ganar mucho para no tener que pagar mucho: “La realidad es que los pobres de Puerto Rico no tendrán que pagar contribuciones federales. Los que sí tendrán que pagar contribuciones federales son los de la clase media, que pagarán un poco y los ricos que pagarán más.”

Si en principio la vieja estadidad de Romero Barceló no era muy capitalista que digamos (”Los que no ganan no pagan. Los que ganan poco, pagan poco. Los que ganan más, pagan más. Y el que gana mucho, paga mucho.”), la propuesta de Jenniffer respecto a la estadidad es el mantengo al cuadrado: millonarios que ganan mucho, pero pagan pocas contribuciones federales, y “pobres” que no pagan contribuciones porque ganan muy poco.