Joe Biden 2024: ni lo mejor ni lo peor

El presidente Joe Biden, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, anunció formalmente su intención de buscar un segundo mandato en el 2024. Mediante un vídeo grabado, el presidente indicó que interesa concluir el trabajo que inició en el 2021, en medio de la crisis de la pandemia y de incertidumbre económica.

Según Biden, para los Estados Unidos “el asunto medular a enfrentar es si en los años venideros habrá de tener más o menos libertad, más derechos o menos”. Así, definió la contienda en la próxima elección como crucial en términos de la democracia estadounidense como garante de los derechos civiles y la libertad. A la vez, hizo claro que lo que una vez se consideró como una presidencia de transición se contempla, en lo adelante, como una presidencia transformadora.

No es que Biden sea lo que desearíamos y ciertamente no es la excelencia hecho presidente, pero podría concluirse que otra alternativa pudiera terminar siendo peor, escribe Carlos E. Díaz Olivo. (The Associated Press)

El anuncio de Biden no es recibido con alegría ni con entusiasmo extendido ni siquiera en su propio partido. Componentes importantes del Partido Demócrata han postulado la conveniencia de contar con un candidato de menor edad, más progresista en sus ideas y con capacidad de aglutinar los sectores diversos de ese partido.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la política es el arte de lo posible. Con frecuencia, la ideología pura tiene que ajustarse al pragmatismo. Ante el acecho de una nueva candidatura a la presidencia por parte de Donald Trump, el consenso forzado por la realidad al que han llegado los demócratas es que Biden está en mejor posición de enfrentarlo y derrotarlo como ya lo hizo cuatro años atrás.

Biden tiene en su contra la carga pesada de los años. En sus ochenta años, muestra fragilidad y, en ocasiones, luce desorientado en sus acciones y expresiones. Es cierto que en toda su trayectoria política, que se extiende sobre cuarenta años, Biden se ha caracterizado por sus deslices y desaciertos verbales, pero el hecho definitivo es que agudeza mental y física no es, precisamente, lo que proyecta en la presidencia.

De lograr la reelección, entraría con 82 años a su segundo mandato y tendría 86 al concluirlo. No es aventurado el temor de que no pudiera sobrellevar físicamente ese reto y que la presidencia terminara en la persona de Kamala Harris. El problema es que la vicepresidenta no ha afianzado su imagen política en el cargo y muchas personas piensan que, por el contrario, se ha debilitado.

El panorama para Biden se complica si en vez de Trump es el gobernador Ron DeSantis quien se convierta en el abanderado republicano a la presidencia. La oferta republicana podría estar complementada, posiblemente, por Nikki Haley o Tim Scott para la vicepresidencia. En tal situación, las cosas se complican para Biden y Harris. De manera que la carrera presidencial para el 2024 está todo menos que clara.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a Puerto Rico, el presidente Biden no ha estado a la altura de sus compromisos cuando aspiró en el 2020. En aquel momento se comprometió a brindar paridad a la isla en los programas federales, especialmente en el área de la salud. Ello no ocurrió. Lo que es peor, en la controversia ante el Tribunal Supremo federal en el caso de US v Vaello Madero, la administración Biden sostuvo la postura de los infames casos insulares de que los Estados Unidos pueden discriminar para con los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico de una manera que no podría hacerlo con respecto a los ciudadanos de los cincuenta estados.

El problema para Puerto Rico es que un retorno de Trump a la presidencia reafirmaría el trato más desfavorable que este dispensó a la isla en su primer mandato. Una presidencia de Ron DeSantis tampoco luce más favorable.

Ante el escenario descrito, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, no es que Biden sea lo que desearíamos y ciertamente no es la excelencia hecho presidente, pero con suficiente razón podría concluirse que otra alternativa podría pudiera terminar siendo peor.

LEE MÁS:

Por qué Joe Biden merece revalidar, por Eduardo A. Bhatia Gautier

Biden vs. Trump: otra vez, la gran batalla entre el bien y el mal, por Antonio Quiñones Calderón