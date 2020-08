José Ortiz: el último de los desnucados

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica es la última adición a la lista de funcionarios desnucados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Pues, la señora gobernadora, en el ejercicio de su labor, opera bajo lo que podríamos llamar la teoría del desnuque.

Uno de los rasgos fundamentales de un liderato efectivo es la capacidad de desarrollar un equipo de trabajo leal y efectivo. Para lograrlo, el o la líder debe brindar seguridad a su equipo de trabajo e incentivarles a que sean innovadores y que asuman riesgos ponderados en la búsqueda de solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Si el funcionario no es capaz de cumplir de manera efectiva con sus deberes, el líder debe también poseer la capacidad de detectar temprano tales deficiencias y separarlo antes de que la situación degenere en una crisis mayor.

Vázquez Garced no ha demostrado poseer tales destrezas ejecutivas. Por el contrario, un patrón observable en su administración es que los problemas no se atajan a tiempo, sino que se dejan al descubierto. Las fallas se acumulan, hasta que la situación se torna insostenible y explota, afectando a la propia gobernadora.

Cuando ocurre la explosión, la gobernadora recurre, una y otra vez, a la misma estrategia. Esta consiste en colocarse como una ciudadana más indignada con la situación, para entonces plantear que este tipo de cosa no puede suceder y proceder a desnucar a un funcionario a quien se le imputa responsabilidad de lo sucedido. De esta manera, la gobernadora procura sacudirse de cualquier responsabilidad y transferírsela a otro.

A inicios de este año, los primeros desnuques ocurrieron como resultado del manejo deficiente de la situación provocada por los terremotos que afectaron la región sur. En esa ocasión, la gobernadora develó, por primera vez, la estrategia del desnuque. La misma se inicia, con el lanzamiento de una cortina de humo que consiste en algún tipo de teoría conspiratoria o malsana que supuestamente explica lo acontecido, de lo que ella indignadamente recién se entera. Es, entonces, cuando procede con la ejecución sumaria de algún funcionario y, a la usanza de la Rusia soviética, se le adjudica responsabilidad a fin de borrarle del mapa y de la historia. En esa ocasión, los desnucados fueron el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo.

Un poco más adelante, la estrategia del desnuque se la aplicó a Glorimar Andújar, la secretaria de la Familia. Esto ocurre luego de trascender que la ayuda a los damnificados de los terremotos se aguantaba para dar oportunidad a que los políticos de la región participaran de su entrega. Nuevamente, se lanzó una cortina de humo, con otra teoría conspiratoria que, posteriormente se conoció que también era falsa.

La próxima desnucada habría de ser Briseida Torres, la secretaria del Trabajo y Recursos Humanos. A esta se le adjudicó la responsabilidad absoluta por los problemas que, más de un mes después de su salida, continúan desarrollándose con relación a las ayudas por concepto del Programa de Desempleo. Poco después el turno le llegó a la secretaria de Justicia, Dennise Longo. A esta se le imputó un supuesto conflicto de interés con respecto a una auditoría federal sobre la que no tenía el más mínimo grado de control o injerencia decisional. Esta ejecución sumaria se realizó antes de que nos enteráramos que la desnucada secretaria había referido a la propia gobernadora ante la Oficina del Panel del Fiscal Independiente.

Así, llegamos finalmente a José Ortiz. Desde hace meses existían reservas extendidas respecto al desempeño de este funcionario. Sus afirmaciones sobre cuán robusto era nuestro sistema eléctrico y sus representaciones sobre la capacidad de resolver en horas cualquier avería, habían sido reveladas como incorrectas, incluso, frente a la propia gobernadora, en una conferencia de prensa en donde falló el sistema de electricidad, cuando se anunciaba lo “mejorado” que estaba el mismo. Ortiz logró sobrevivir hasta que el paso de Isaías le descubrió en todas sus impresiones y fallas. La culpa no podía ser de la gobernadora, así que la gobernadora soltó la guillotina y rodó descabezado, don José Ortiz.

Después de tanto desnuque y rodaje de cabezas, la estrategia no ha funcionado y la gobernadora está más debilitada que nunca. Vázquez Garced perdió de perspectiva que ella es la gobernadora y no una ciudadana más. En las democracias quien único no puede correr y sacudirse la responsabilidad para transferírsela a otros es precisamente el gobernante. Harry S. Truman, mejor que nadie, comprendía esta realidad cuando acuñó su famosa frase respecto a lo constituye la responsabilidad final de cualquier gobernante: the Buck stops here.

Confieso enorme temor que después de nuestra moderna Robespierre, vaya a cruzarse en nuestro destino patrio, un nuevo Napoleón.