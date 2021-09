Juanma López, con derecho a fianza pero sigue preso

No nos equivoquemos: Juanma López está preso porque no ha podido o no ha querido —no lo sabemos— depositar $17,500 en efectivo para salir en libertad bajo fianza. Ninguna otra cosa lo impide, pues ya un juez resolvió que lo que Juanma López dijo en la entrevista de Raymond Arrieta, aunque había sido una imprudencia, no era suficiente para denegarle su derecho constitucional a la fianza.