Kimberly y los pasteles con kétchup

Los publicistas lo saben: la letra K llama la atención de los compradores. De aquí el éxito de productos como el jugo Kool-Aid, las donas Krispy Kreme, las toallitas Kleenex, la leche en polvo Klim, el cereal gallero Kellogg’s y el queso Kraft. La fácil aliteración de propaganda macroeconómica, la política de buen vecino fonético entre la letra C y la Q y la rareza tipográfica visten a la letra K de un disfraz neutral y tramposamente fresco de kimono tropical. No es casualidad que, en medio de todo el kerosene que Trump ha lanzado sobre los latinos, apareciera Kimberly Guilfoyle -la novia del hijo del presidente- para revestir el veneno en la flecha de Cupido del fallido Camelot Republicano.

De madre puertorriqueña y padre irlandés, Kimberly no es otra cosa que una estrategia televisiva para disimular esas infames kas del discurso racista presidencial. Como la desaparecida tienda de juguetes K.B. Toys, los ya agotados momentos Kodak, los expirados anuncios de chocolates Kisses, la K de Kimberly sonó en la Convención Republicana como una vieja maroma lingüística y electorera. Ya lo dijo Ramón Gómez de la Serna: la K es una letra con bastón.

No es la primera vez que la historia de la K lidera una campaña electoral. En otro tiempo, fueron los demócratas de tradición decimonónica quienes usaron la famosa abreviatura del O.K. (“All Correct”) para referirse al apodado Old Kinderhook, candidato en los comicios. La estrategia falló, como mucho más tarde lo hizo la K en manos del republicanismo corrupto de Richard Nixon y su señal de la paz.

Para políticos y publicistas, el truco de la K es sencillo y solo basta buscar un diccionario. Además de ser una consonante obstruyente, sorda y oclusiva, la K ostenta una ciudadanía de kiosko internacional. Y es que en la sección de la K todo es posible: se puede ser esquimal como el kayak, japonés como un kamikaze, ruso como el rifle Kaláshnikov, griego como la Koiné o Kuchen como el bizcocho alemán. Cualquiera puede ser científico como las temperaturas Kelvin, tener un lugar en la tabla periódica, ser adorable como un koala, ecológico como el kiwi, diminuto como el krill y viajero como el kilómetro. Por eso en su alocución de convención, Kimberly Guilfoyle usó su carta de inmigración, y felizmente llamó a los puertorriqueños inmigrantes. No es la primera vez. Tampoco es de ayer el debate navideño del pastel con kétchup.