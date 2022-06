La ausencia del testigo estrella en el caso de asesinato del Macho Camacho

Me preguntan que cómo es eso que una persona que los fiscales han anunciado como “testigo estrella” decide, por su cuenta, no presentarse al tribunal e irse para Estados Unidos, dejando plantados no solo a los fiscales, sino al mismísimo tribunal que habría de celebrar una vista preliminar para decidir si procedía presentar acusaciones contra varios acusados para llevarlos a juicio. ¿Qué qué consecuencias tiene tal incomparecencia? Pues, depende.