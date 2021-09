La Carta de Derechos LGBTTIQ+: un minuto de reflexión

Escuchaba recientemente las expresiones de una senadora, quien alertaba sobre el hecho de que, entre algunos de sus compañeros, los comentarios y actitud machistas no eran extraños en ese “mundo”. Habiendo estado ahí, no me sorprenden sus palabras, pero añadiría que además de “machistas”, son homofóbicos. Y por esto, me preocupa el destino del Proyecto del Senado 485, la Carta de Derechos de personas LGBTTIQ+ (PS 485).