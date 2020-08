La conexión humana de Biden

Todavía me acuerdo como si fuera ayer. El exvicepresidente Al Gore estaba dirigiéndose al público del Estado Mile High en Denver. Prometía ser un discurso épico de aceptación en la primera convención presidencial llevada a cabo en un estadio al aire libre (para que cupieran las decenas de miles de admiradores del entonces senador “junior” de Illinois). Cuando por fin conseguí asiento justo frente a la tarima, me dio hambre y salí un minuto a comprar un “hot dog”. Regresando a mi asiento me di cuenta de que habían cerrado la entrada y hasta a delegados que se suponía fueran el público principal no los dejaron entrar.

De repente me entró el frío olímpico de perderme una parte de la historia. Por suerte me llegó un texto de un amigo y me fui a sentar con él y una amiga en las gradas. El sentimiento de historia no pudo sobreponer la decepción. Pensé que iba a escuchar un llamado a las trincheras tipo “Gettysburgh address” de Lincoln. Obama había logrado capturar la imaginación del mundo con su oratoria cautivante. Ese 28 de agosto de 2008 en Denver, sin embargo, Obama decidió recitar lo que llaman un “laundry list” de propuestas para complacer a los distintos grupos que lo llevaron eventualmente a la victoria.

Me acuerdo discutir con mi amigo, que entonces era secretario de prensa del Partido Demócrata y había preferido a Hillary Clinton en las primarias, que ese era un momento para inspirar y que se quedó corto de lo que el momento requería. Obama fue uno de los presidentes que mayor impacto ha tenido en tiempos modernos. Esa noche, sin embargo, escogió lo que los consultores le recomendaron y no habló de su corazón, como lo había hecho durante la alocución que lo catapultó a la fama internacional cuatro años antes en la convención demócrata de Boston.

En 2016 tuve la fortuna de presenciar otro momento histórico: el discurso de la primera mujer que aceptaba la nominación presidencial de un partido político estadounidense. Contrario a Obama en Denver, el discurso de Hillary Clinton ese verano en Philadelphia nunca tuvo la anticipación ni expectativa de ser memorable porque Clinton no era conocida por sus grandes dotes de oratoria. Dijo lo que tenía que decir, pero entre los abucheos de algunos delegados de su rival Bernie Sanders y la falta de conexión emocional, Clinton no cautivó su público de manera significativa. Aunque Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos, nunca capturó la imaginación del estadounidense promedio y perdió en el colegio electoral ante Trump.

Anoche, Joe Biden pronunció el mejor discurso de aceptación que he escuchado desde que en 2012 Bill Clinton apoyó la elección de Obama, logrando que el exrival de su esposa lo bautizara como “the Explainer in Chief”. Biden logró conectar emocionalmente con el votante estadounidense que ha sufrido el embate de una presidencia autocrática que prefiere poner la vida de sus ciudadanos en peligro durante una pandemia en vez de seguir la ciencia y gobernar con decencia humana.

En su discurso durante la primera convención política virtual, Biden no elaboró sobre los detalles típicos de política pública que cada sector de la coalición demócrata necesitaba escuchar para que sus grupos de intereses estuvieran satisfechos. Por el contrario, salvo una que otra mención de la importancia de reglamentar las armas de fuego y aumentar los derechos de los trabajadores, Biden apeló al alma de su nación. El exvicepresidente y exsenador de Delaware le tocó el corazón a una teleaudiencia en distanciamiento físico de una manera que su excompañero de papeleta no pudo hacer cuando fue nominado. Biden apeló a la decencia y la luz que debe guiar a cualquier país en crisis.

Para los puertorriqueños que vivimos en los Estados Unidos, esta elección se trata de mucho más que regresar a un camino más democrático y justo. Se trata mucho más que las oportunidades de empleo, vivienda o acceso a seguro de salud asequible para nuestras comunidades en Kissimmee, Charlotte, Tampa o en Lorraine, Ohio. En esta elección los boricuas de la diáspora tenemos la doble misión de elegir a un presidente que no solo promueva una mejor calidad de vida para nuestra gente en Estados Unidos, sino también que vele por nuestra familia y seres queridos de la isla. Necesitamos votar para tener un presidente que, en vez de insultar a nuestros compatriotas, tirarles papel toalla y humillarnos al negarnos los fondos de reconstrucción, tenga el mínimo de respeto y cumpla su función de velar por sus ciudadanos.

Ahora Biden tiene la oportunidad de presentar propuestas detalladas sobre cómo trabajar en equipo con Puerto Rico para el beneficio de ambos países. El tiempo apremia y el aniversario del huracán María se aproxima. Esperemos que Biden pueda demostrar el mismo tipo de empatía y conexión humana hacia los puertorriqueños que proyectó anoche en su discurso de aceptación desde Wilmington, Delaware.