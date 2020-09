La crisis en la CEE: hablando la gente se entiende

Las crisis sacan lo mejor de los seres humanos y de los pueblos, y en ocasiones lo peor. Ante la situación insostenible de la Comisión Estatal de Elecciones, su presidente renunció el jueves pasado.

Los comisionados electorales de los cinco partidos políticos dieron un ejemplo de diligencia y patriotismo y en menos de cinco días por consenso designaron al juez Francisco Rosado Colomer presidente y a la jueza Jessika Padilla Rivera presidenta alterna. Habla bien de nuestro pueblo la disponibilidad a darle ese servicio al país. Sus declaraciones sobre lo vital de rescatar la confianza del pueblo y su sentido de urgencia son esperanzadoras.

Así las cosas, nos queda un calendario apretado, pero posible con voluntad y competencia.

Tres agendas urgentes: 1. Administrar el voto adelantado y ausente. En el pasado han existido grandes problemas con las direcciones. Los cambios en el correo al eliminar algunos renglones pueden complicar el recibo de papeletas.

PUBLICIDAD

2. Evitar el fraude electoral. En Georgia ayer estaban procediendo contra mil personas que intentaron votar dos veces. Hoy en el periódico hay un alcalde del este de la Isla pidiendo el voto ilegal de las personas que no viven aquí por ocho años. El nuevo presidente debe orientar sobre el contenido del artículo 5.4 de la Ley Electoral, que requiere un solo domicilio electoral donde giran las actividades personales y familiares del elector, quien no puede aparecer inscrito en otra jurisdicción en Estados Unidos. Debe advertir las penalidades que ello conlleva y las consecuencias de promover un delito.

3. Promover certeza al pueblo. Las elecciones serán el tres de noviembre y no se debe seguir sembrando dudas sobre la fecha. Luego que comienza un ciclo electoral no deben cambiarse las reglas salvo imposibilidad y esa no es la realidad.

Lecciones de las primarias:

Las buenas. Una conducta ejemplar del electorado PNP y PPD sin un incidente que lamentar frente a la irresponsabilidad de la Comisión. La conducta heroica de los funcionarios de colegio de ambos partidos es testimonio elocuente del compromiso de ese cuerpo de voluntarios.

El electorado salió a votar superando la pandemia y los obstáculos. El PNP perdió 78,707 electores en comparación con 2016, con 297,607, y el PPD, tomando en cuenta una primaria para gobernador, aumentó 57,298 electores, para 218,900. El PNP tiene una base más amplia, pero en tendencia descendente y el PPD tiene una tendencia ascendente. Claro, las primarias y elecciones son diferentes electorados.

Las malas: no se recibieron los resultados por dos días de más del 20% de los colegios de las primarias. El sistema de recibo de resultados falló peligrosamente y debe identificarse la razón. Solo cabe imaginar una primaria cerrada o una elección con tres o cuatro veces más electores.

PUBLICIDAD

La actual Ley Electoral unilateral y atropelladora no respeta la voluntad del elector e invalida lo que no pueda leer, contrario a decisiones unánimes del Tribunal Supremo. Eso quizá puede explicar en parte el número de 5,546 votos en blanco en la primaria el PNP. Además, no permite el recuento papeleta a papeleta de elecciones cerradas, una muy peligrosa situación. Esos derechos centenarios tienen una razón vital: el respeto de la voluntad del elector.

En 1982 y el lunes de esta semana los partidos lograron consensos probando el viejo adagio de que hablando la gente se entiende.