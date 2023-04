La diáspora y la inasimilable nación puertorriqueña

Durante las pasadas semanas cientos de miles de puertorriqueños vivimos la emoción del Clásico Mundial de Béisbol. Fue una de esas ocasiones en las que nuestras emociones y sentimientos patrios nos unieron por encima de cualquier miramiento.

Tuve la oportunidad de acudir al parque en la ciudad de Miami para disfrutar los juegos junto a mis hijos ya adultos, quienes ahora pertenecen a la “diáspora puertorriqueña” porque son boricuas que residen y trabajan fuera de la isla.

¿Cree usted que, a la hora de la verdad, los políticos estadounidenses van a asimilar una nación como la nuestra a su Federación?, cuestiona Fermín M. Contreras Gómez. (Miguel Rodríguez)

Como teníamos que llegar temprano al parque por la gran cantidad de personas que atrajo el evento, en el estacionamiento tuve la oportunidad de ver automóviles con tablillas de distintos estados que tenían banderas y pegatinas alusivas a Puerto Rico. Observé gente luciendo vestimenta con estampas boricuas. Además, no faltaron “food trucks” con cuchifritos y otros manjares de la isla. Con el olor de la comida muy bien podíamos pensar que estábamos en cualquier fiesta patronal de nuestros pueblos. Vi abuelos, padres, hijos y nietos con bandanas, gorras, viseras, capas de súper héroes boricuas y, por supuesto, muchos “rubios y rubias”.

No existía ninguna diferencia entre los de la diáspora ni los de la isla. Todos pleneaban, le daban al cencerro, al güiro y a la pandereta igualmente. Todos cantaban, brincaban y rabiaban de la misma manera con cada jugada. ¿A quién le importaba si vivías en Georgia, Carolina del Sur, Texas, Kissimmee, Naguabo, Camuy, Guaynabo City o Carolina? ¿Existe alguna diferencia? Todos tenemos la misma mancha de plátano, unos porque nos curtimos aquí y otros porque se curten allá en la diáspora.

Después de la experiencia en Miami, algo queda muy claro: la nación puertorriqueña es inasimilable, inigualable e irreverente a las imposiciones. Por ello, creo que es potencialmente inadmisible en la Federación estadounidense.

Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esto. También puede alegar que en la “Gran Corporación” cabemos todos, incluso nosotros los mulatos y aborígenes caribeños, porque ese país todopoderoso, como lo es económicamente hablando, ha sido tierra de libertades y sueños para muchos nacionales de muchas regiones del mundo. Probablemente, tiene gran sentido. Sin embargo, considere que es exactamente eso, admitir nacionales de distintas partes del mundo, que no es lo mismo que admitir naciones en su totalidad, excepción hecha de las naciones nativas indígenas. Estos no necesariamente consintieron a ser integrados y los políticos estadounidenses se idearon ponerlos en reservaciones. ¿Seremos nosotros candidatos a eso? Quizás no.

Sin embargo, tampoco creo que una nación de unos ocho millones de boricuas, desperdigados por todos los 48 estados contiguos, las islas de Hawái, algunos en bases militares de Alaska y los de la Isla del Encanto, estén ni remotamente cerca de sucumbir y ser absorbidos.

Olvídese de los proyectos de ley maniatados, cabildeados a billetazo limpio y producto de componendas, unas más sutiles que otras. Quítese de la mente el cacareo de la “igualdad”, porque no somos iguales. A fin de cuentas, ¿quién quiere ser igual que otro en este mundo? Si los nacionales de Puerto Rico disfrutan ya de gran parte de los beneficios económicos de la federación dependiendo de donde viven, ¿cree usted que, a la hora de la verdad, los políticos estadounidenses van a asimilar una nación como la nuestra a su Federación?

