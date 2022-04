La empatía: elemento imprescindible para lograr un buen servicio

En estos días la sensación de que en el país se va perdiendo la capacidad de la empatía es cada vez más fuerte, por lo que uno lo siente, desde los inventos acerca de comentarios de ciertos políticos ante situaciones que surgen en el país, hasta la más reciente conferencia de prensa de LUMA. Sí, porque se dice que un político argumentó (lo cual este niega) que no hemos aprendido y lo que teníamos que haber hecho era comprar plantas eléctricas con el dinero que se recibió del PUA para sobrevivir al reciente apagón. Si se hubiese hecho ese comentario sería muy desacertado, porque nos hace recordar aquella célebre frase de “such is life”. Pero también es desacertado que el representante de la gerencia de LUMA diga que el pueblo está muy satisfecho con sus servicios. A mí por lo menos no me lo parece, porque en este último apagón estuvimos 28 horas sin luz donde resido. No cabe duda de que ambos comentarios no reflejan empatía. Lo menos que necesita la gente cuando sufre penurias es ese tipo de comentarios, porque ofenden, causan desolación y hasta indignación.