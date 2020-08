La experiencia escolar y el COVID-19

“La educación no es preparación para la vida, es la vida misma” es una de las frases más famosas del pensador y educador norteamericano John Dewey (1859-1952), quien propuso un modelo de educación basado sobre todo en la experiencia. En el fondo, la vida misma es una experiencia que educa, y el ser humano tiene la capacidad de estructurar esa experiencia a fin de conseguir objetivos que provean beneficio no solo al individuo, sino a la sociedad; y esta estructuración la hace a través de la escuela. El maestro peruano Walter Peñaloza, quien por los años 50 visitara la Universidad de Puerto Rico, en calidad de docente, valorando la escuela re-fraseó a Dewey: “La escuela no es preparación para la vida, es la vida misma”.

Estos pensamientos vienen a mi mente en momentos en que la pandemia del COVID-19 obliga a la sociedad, entre otras muchas medidas de prevención, a mantener a los niños lejos de las escuelas. La parte formal de la escuela está diseñada en términos de cumplimiento de un currículo y este señala que para cada edad y nivel de escolaridad, el estudiante debe haber adquirido ciertos conocimientos y dominado ciertas destrezas. En estos días, las autoridades educativas, en todo el mundo, están tratando de alcanzar esos objetivos a través de instrumentos de comunicación electrónica que, por fortuna, la época que vivimos los pone al alcance de maestros y estudiantes, aunque con diferentes niveles de accesibilidad, lo que puede determinar dudoso alcance de objetivos. Sabemos que el acceso individual o familiar a los medios electrónicos, en nuestras sociedades, es demasiado variable; pero honestamente debemos reconocer que vivimos una situación totalmente inesperada y harto compleja.

Sin embargo, hay otro aspecto de la escuela que es altamente inmensurable y a la vez valioso, y es la interacción social de los estudiantes, que puede tener extraordinarios efectos educativos. A muy temprana edad en la escuela, mi eficiente maestra me enseñó a deletrear las palabras, a reescribirlas y a leer, en el sentido de descifrar todas las palabras de un texto, así como a repetirlas si era necesario. Yo era capaz de retener en mi memoria textos o poemas leídos de longitud moderada, y podía recitarlos en alguna efeméride que celebrara mi escuela. Pero ¿había la lectura entrado en mí?

En mi siguiente año de escolaridad, ya usábamos nuestra capacidad de descifrar textos para cumplir con tareas y asignaciones, es decir, en todo lo que era evaluable que determinara nuestro progreso. Pero es allí, en este ambiente social, cuando tuve la oportunidad de observar a otro niño que siempre venía con algún libro y que en los momentos de ocio o descanso, lo abría y se concentraba mirándolo de arriba abajo y pasando sus páginas. Al hablar, se expresaba con una coherencia que yo no conocía. Entablamos amistad y poco a poco descubrí que él disfrutaba de lo que leía.

Sí, él había recibido las mismas lecciones que yo, pero algo hacía que él sintiera atracción por lo que estaba escrito. Hacía algo más que descifrar las palabras, en lo que yo sí era bueno; pero él internalizaba lo que leía y lo disfrutaba. Es decir, él sabía leer, realmente; algo que la escolaridad no evaluaba. De él yo aprendí a leer, a internalizar lo que descifraba, a hacerlo parte de mí y a mejorar mi capacidad de expresarme y a buscar más lecturas. Esa destreza, seguramente, la habría obtenido algo más tarde en mi vida, pero fue algo que de no haber asistido regularmente a este encuentro social que es la reunión escolar con compañeros de mi edad, no la habría alcanzado temprano. Esa fue una no programada experiencia educativa fuera del currículo. Algo similar me sucedió con el aprendizaje y el disfrute del juego lógico de ajedrez. No era parte del currículo, ni de las llamadas actividades extracurriculares; fue consecuencia del intercambio social que permitía la escuela.

Otra experiencia: conozco muy de cerca el caso de una niña que las razones de adelanto recomendado la hacían algo diferente en el grupo del tercer grado de la escuela a la que ella acudía. Había un niño en particular, hijo de vecinos algo prominentes, que decidió llamarla con el apodo de “pingüino”, con alguna insistencia y por ninguna razón comprensible. Ese acoso era tortura que ella sufría en silencio, hasta que un día, durante una actividad curricular poco supervisada, el acosador, ante la mirada de otros compañeritos, se le acercó con insultos y burlas que ella no pudo tolerar más, levantó su brazo con todas sus fuerzas y alcanzó a darle un golpe en la cara que lo dejó atónito. El grupo saltó en gritos y elogios para la niña, hecho que multiplicó la perplejidad del acosador. La reacción del grupo resultó más determinante que el simple golpe. A partir de entonces, frente a ella, el acosador actuó tímida y evasivamente.

No pretendo justificar la actitud de la niña de esta historia; su reacción fue espontánea, pero en el fondo, formativa, en ambas direcciones: de acosador y acosado. El acoso debe superarse por el bien de una personalidad sólida y útil al individuo mismo y a la sociedad.

Intento con estas breves historias mostrar (no demostrar), cómo la escuela nos presenta experiencias fuera del currículo que serán hitos importantes en la formación de la personalidad del individuo. Hay otras múltiples experiencias no curriculares, formativas, no previstas, que hacen que, en efecto, la escuela sea la vida misma, como ya lo dijeron aquellos pensadores a quienes aludí al comienzo. Confiamos en que el retorno a la escuela se produzca pronto y que sea consistente y que rebrotes del virus no nos obliguen a cerrarlas de nuevo; sería perjudicial para la formación de nuestros jóvenes.