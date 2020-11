La generación que venció a su tiempo

La decisión de la Fundación Nacional de las Ciencias de desmantelar el radiotelescopio y cerrar el Observatorio de Arecibo me ha impactado de manera particular. Crecí con el orgullo de contar en Puerto Rico con uno de los instrumentos de investigación astronómica más importantes del mundo. Su enorme plato posado sobre los mismos linderos de la Cordillera Central me deslumbraba con su imponente belleza sobria.