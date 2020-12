La gran encrucijada: abrir o no las escuelas

Primeramente, debo aclarar que no soy abogada, aunque me pasee entre algunos de ellos, tomando prestada una expresión de Ángel Rosa. Sin embargo, como integrante activa del sector educativo privado y como ciudadana con un gran respeto a la responsabilidad social que cada uno de los puertorriqueños debe ejercer, siento la obligación de reflexionar sobre todo lo que nos puede afectar de manera más o menos positiva. En estos momentos, ya bajando un poco el diapasón de la política (¿en serio?) y acercándonos a un nuevo semestre escolar, serán temas obligados tanto el COVID-19 como las vacunas y si retornamos o no a las escuelas.