La gran pregunta de noviembre

El desempeño institucional de los dos partidos principales en la primaria malograda del domingo pasado colocó a estas colectividades en una situación complicada, con miras a la elección general de noviembre. El contubernio entre los presidentes del PNP y el PPD, al tomar control del proceso electoral, desplazando al orden institucional en la Comisión Estatal de Elecciones para detener un proceso electoral de espaldas a los propios aspirantes de los dos partidos, fue un acto ilegal, inmoral y peligroso para el orden democrático.

Tanto el PNP como el PPD han faltado a sus propios postulados y han fallado malamente a sus respectivas bases electorales. ¿Cómo es posible que el PPD, el partido que hace ochenta años atrás se esforzó por inculcar en el colectivo puertorriqueño la importancia de ejercer con prudencia e inteligencia el derecho al voto y de instaurar procesos electorales íntegros y confiables, haya caído en semejante pantanal antidemocrático? ¿Cómo es posible que su liderado institucional - político y electoral - mienta a plena conciencia sobre fallas que rayan en contumacia y que dejan en la mente ciudadana la sospecha de una intentona por manipular un proceso electoral? ¿Cómo es posible que su cuerpo directivo se haga el desentendido y soslaye el agravio que se cometió por su propio liderato contra Puerto Rico y contra todo lo que, una vez, representó el PPD?

PUBLICIDAD

El caso del PNP es igualmente grave. Este partido se fundó hace cincuenta y tres años para luchar contra la autocracia, las aplanadoras electorales y los caciques políticos, promoviendo el uso de primarias como instrumento para devolver el poder al pueblo y convertirlo en protagonista. ¿Cómo es posible que ese partido, cuyo fundador le enseñó a Puerto Rico que la razón no grita, sino convence, haya quedado sometido a una banda de bravucones y bravuconas, que operan un régimen de irracionalidad, atropello y violencia verbal y en el que utilizan a la colectividad para mantenerse en el poder, adelantando sus intereses particulares y alejando aceleradamente y, mejor que el más efectivo enemigo, su propio ideal de estadidad? ¿Cómo es posible que su base electoral, la más grande en Puerto Rico, haya bajado la cabeza para permitir que el instrumento de progreso y justicia social que creó Luis A. Ferré se utilice para menoscabar el proceso primarista?

El daño perpetrado en ambas colectividades es extenso y profundo. Su alejamiento del sentir ciudadano es abismal. Al PPD ya no le es posible invocar como salvavidas electoral al Estado Libre Asociado (ELA), pues la realidad política y económica de los tiempos se lo mató en sus manos. El ELA no tiene manera de ser la casa grande de los puertorriqueños, pues la casa ya no existe. El PNP tampoco podrá escapar de sus desaciertos invocando la estadidad, pues la colectividad se ha convertido en el mayor obstáculo en su consecución.

Con un mero cambio superficial de liderato, estos partidos no se liberan del virus pandémico que los consume. Sin profundidad real, sin agenda efectiva para los tiempos implacables que nos asechan y sin integridad moral, estas colectividades se han quedado sin nada que ofrecer al pueblo.

El tiempo que resta de aquí a noviembre es limitado. El lado oscuro al que se han movido el PNP y el PPD los succiona con fuerza. Si el 3 de noviembre de 2020 no ha de fijar la fecha de su impertinencia y descenso definitivo, estas colectividades tendrán que hacer internamente un acto de exorcismo político para desalojar y expulsar los demonios que los consumen. ¿Podrán hacerlo? Esa es la gran pregunta.