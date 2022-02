La guerra en Ucrania y el impuesto al inventario

Hace unos días miles de ciudadanos nos quedamos sin electricidad y escuché al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, decir que la situación no fue peor porque se le está dando mantenimiento a las plantas del sistema. Sin embargo, a más de una semana, LUMA no ha podido explicar qué fue lo que pasó. Lo preocupante de eso es que, si no conoces el problema, cómo lo corriges. No entiendo por qué hay algunos que dicen que, como en Puerto Rico esos apagones no son la excepción, la gente no debe estar quejándose tanto de LUMA. Difiero por completo. Me quejo y seguiré quejándome porque ese contrato no es para que lo inaceptable se convierta en aceptable porque “siempre ha pasado”. Ese contrato es para que el servicio mejore de forma dramática.