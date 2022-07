La historia y significado del 25 de julio

El significado del 25 de julio y la conmemoración del Día de la Constitución de Puerto Rico merecen un repaso para entender la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos. El 25 de julio de 1898 llegaron las tropas norteamericanas a Puerto Rico. En 1900 el presidente McKinley instruyó al gobernador Allen: “Prepare them for statehood as rapidly al possible” (Prepararlos para la estadidad lo más rápidamente posible). En el 1906, el presidente Theodore Roosevelt hizo un llamado a extender la ciudadanía americana completa a los ciudadanos de Puerto Rico y en el 1917 se concede la ciudadanía a los puertorriqueños.