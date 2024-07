A finales de 2017, Jenniffer González le regaló a Trump un momento Milan Kundera. A pesar de que el propio presidente escribió en redes sociales que en el Huracán María no murieron tantos (que fueron 16 y no 3,000), y que los fake news estaban trabajando “overtime” en Puerto Rico, Jenniffer González comenzó una campaña mediática para justificar que el presidente nos lanzara papel toalla en aquella capilla.

En un canal de televisión, la comisionada residente dijo que Trump tenía unas latas de habichuelas en la mano y que, para no hacerle daño a los que estaban en la cola, decidió entonces tirar papel toalla. Es decir que Trump fue tan y tan bueno -según González- que, en vez de optar por el peso, el presidente apostó por la levedad. Y hay que ver el gesto de esa levedad: lanzándolo como si intentara encestar, como si hubiera un canasto imaginario entre las manos alzadas. ¿Para qué sufrir con el dolor de los demás cuando se puede jugar con él? Fue así como Jennifer González le regaló al presidente un momento Kundera, cuyo facsímil se parecerse tal vez a aquel momento Corleone: “leave the gun, take the cannoli.”

En su aclamada novela, La insoportable levedad del ser, Kundera planteó que la gran pregunta existencial no gira en torno a los dioses, sino al momento en que oscilamos entre el peso o la levedad. El peso nos aplasta, pero nos amarra a la idea del destino y la responsabilidad. En cambio, la levedad nos libera de la culpa y la identidad -religiosa, moral o nacional- y nos permite distanciarnos del dolor y los apegos.

¿Qué es lo más fácil? Kundera no da una respuesta tácita, pero califica de insoportable a la levedad porque sabe que, aunque el peso nos aplasta, lo humano no puede sobrevivir allí donde triunfa la insensatez y lo superfluo. No por casualidad, los políticos más poderosos han apostado por quitarle peso a todo lo que no les permite acceder al poder.

Ése es el momento Kundera: Trump le quitó peso a los muertos del Huracán María (16 en vez de 3,000) y Jenniffer González aprovechó el momento para restarle peso al papel toalla. Así fue como también la comisionada ganó las primarias: le quitó peso a su responsabilidad política de más de veinte años y las montó todas en un Can Am con el símbolo de Wonder Woman.

Trump hizo lo mismo en el último debate frente a Biden: minimizó la trama de porno-extorsión, convirtiéndola en una persecución de los demócratas, y allí donde Biden tartamudeó, Trump vio la posibilidad de hacerse el fuerte y retó al actual presidente a un torneo de golf. ¿Qué hacer frente a tanta levedad?

Donald Trump lanzando papel toalla durante su visita a Puerto Rico unos días después del huracán María.

No creo posible a estas alturas convencer a ningún trumpista de la amenaza autoritaria que se nos viene encima, pero sí creo que podemos salvarnos del cinismo obligatorio. Y eso es lo que ha hecho Carlos Dalmau en su libro Sócrates vs Trump. En vez de convocar el conjuro de las brujas de Macbeth -que no es mala idea-, Dalmau optó por la serenidad profunda de Sócrates y lo puso a dialogar en Mar-a-Lago con Steve Bannon, Ivanka, Jared y Trump. Proponerse entender un perverso fenómeno político desde la imaginación también es tener coraje.

Por eso, al igual que hizo con los sofistas de su tiempo, el Sócrates de Carlos Dalmau escucha los argumentos sin perder el juicio: según Bannon, la retórica está al servicio de los consumidores-votantes no para educarlo, sino para hacerlo sentir bien, para que le eviten el dolor de comprender su propia ignorancia y para que sientan que siempre han tenido la razón; según Trump la política es el arte de vencer a tus enemigos, proteger a tus amigos y la forma de conseguir que la Constitución no defienda a los débiles, sino a los más fuertes.