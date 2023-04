La Inteligencia artificial en la educación en ciencias: beneficios y retos

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones y el procesamiento del lenguaje natural (Russell & Norvig, 2021). A través del desarrollo de algoritmos y enfoques computacionales, la IA busca simular y, en algunos casos, mejorar la inteligencia humana en diversas aplicaciones, desde la resolución de problemas matemáticos hasta la comprensión y generación de textos en lenguaje natural.

Con la llegada de ChatGPT y muchas otras herramientas de IA, estamos viendo cómo la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos se va transformando y la educación en las ciencias no es la excepción. A continuación, menciono algunos de los beneficios:

Personalización del aprendizaje: la IA permite adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, mejorando la eficacia del proceso educativo. Un ejemplo de esto es el sistema de tutoría inteligente ALEKS (Assessment and Learning in Knowledge Spaces), basado en la teoría de espacios de conocimiento de Falmagne et al. (1990). ALEKS proporciona a los estudiantes retroalimentación personalizada y adaptativa en matemáticas, química y ciencias, adaptándose a sus habilidades y conocimientos previos.

Análisis de datos para mejorar la enseñanza: la IA es capaz de analizar grandes cantidades de datos, lo que puede ayudar a los educadores a identificar patrones y tendencias en el aprendizaje de los estudiantes. Un ejemplo de esto es el trabajo de Xing et al. (2018), en el que se utilizó el aprendizaje automático para analizar datos de interacción de estudiantes con un sistema de aprendizaje en línea de ciencias, ayudando a los educadores a tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar el proceso educativo.

Estímulo de habilidades del siglo XXI: la IA puede fomentar el desarrollo de habilidades importantes para los estudiantes de ciencias, como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Por ejemplo, la plataforma de aprendizaje en línea Brainly utiliza algoritmos de IA para ayudar a los estudiantes a resolver problemas de ciencias y matemáticas, promoviendo la colaboración y el pensamiento crítico.

De igual forma, la IA presenta algunos retos:

Acceso a recursos y brecha digital: si bien la IA ofrece grandes oportunidades en la educación en ciencias, su implementación puede agravar la brecha digital entre los estudiantes que tienen acceso a estos recursos y aquellos que no. Un estudio realizado por Warschauer y Matuchniak (2010) muestra que el acceso desigual a la tecnología en las escuelas puede exacerbar las desigualdades existentes en el rendimiento académico.

Ética y sesgos en la IA: los algoritmos de IA pueden perpetuar sesgos y estereotipos existentes si no se diseñan y programan cuidadosamente. Un estudio de Gebru et al. (2018) destaca cómo los sesgos en los conjuntos de datos de aprendizaje pueden dar lugar a algoritmos discriminatorios y sesgados, lo que podría afectar negativamente a los estudiantes en función de su origen étnico, género u otros factores.

Dependencia de la tecnología y habilidades interpersonales: el uso excesivo de la IA en la educación en ciencias podría llevar a una dependencia de la tecnología y disminuir la importancia de las habilidades interpersonales y el contacto humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La interacción entre estudiantes y profesores es fundamental para el desarrollo socioemocional y el aprendizaje significativo (Pellegrini & Galda, 2020). Por lo tanto, es crucial equilibrar el uso de la IA con el apoyo y la orientación humana en la educación en ciencias.

Lo cierto es que la IA llegó para quedarse, por lo que los campos de la educación y las ciencias deben adaptarse rápidamente a todos los cambios que se aproximan. Conversaciones sobre las oportunidades y retos de estas tecnologías deben ser discutidas a nivel local e internacional para garantizar que la misma se utilice de manera ética y efectiva en la educación, beneficiando así a los estudiantes y mejorando sus resultados académicos y habilidades para el futuro.

