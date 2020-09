La Junta de Control Fiscal y las contribuciones sobre tu hogar

La última oferta para Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal y de su directora ejecutiva es imponer contribuciones sobre tu hogar. Hagamos un pequeño análisis histórico. Allá para los años 50 se implementó una ley de propiedad inmueble sobre los hogares en la que se estipuló que el precio de un hogar promedio de una familia de clase media era $15,000. Si tu hogar valía $15,000 en el año 1957 se otorga exención sobre tu hogar y no pagas contribuciones sobre la propiedad.

De ahí en adelante, si se hacen mejoras o se construye o adquiere una nueva propiedad se ajusta el valor de los hogares al costo de esta en 1957 y una vez se tasa, se imponen contribuciones a la diferencia entre los $15,000 de valor tasado a 1957. Sobre esa diferencia es que se establece la contribución sobre tu hogar.

Muchos de los hogares en Puerto Rico están exentos del pago sobre propiedad inmueble. Son hogares básicos, ocupados por envejecientes y personas de la clase media baja.

La obsesión de la Junta de Control Fiscal y de su directora ejecutiva de implementar sistemas contributivos similares a los Estados Unidos no nos extraña. No me canso de decir que Puerto Rico es una isla. Nuestra economía no es la de una economía continental. En los Estados Unidos una de las mayores razones por la cual los envejecientes pierden su hogar es porque no pueden pagar las contribuciones sobre la propiedad y terminan siendo ejecutadas por el Estado. Es por esta razón que existen los parques donde viven en “trailers” o “trailer parks” muy inseguros y que cada vez que pasa una tormenta o un tornado muchos se destruyen.

Los postulados económicos de oferta, demanda, precios de equilibrios de mercados y otros requieren una masa crítica, un número de habitantes o usuarios y unos ingresos que Puerto Rico no tiene. El llevar a Puerto Rico a un sistema contributivo de una república rica como es Estados Unidos, que tiene unos 300 millones de habitantes y un PIB que jamás será el de Puerto Rico, demuestra un desconocimiento básico sobre la ciencia económica, sus postulados y la economía de Puerto Rico.

Muchas de las familias de clase media y media baja en Puerto Rico pagan contribuciones sobre la propiedad aun viviendo en casas de urbanizaciones de clase media. Esto es así porque al momento de adquirir la propiedad, el valor sobrepasó los $15,000 (a valor de 1957) y se imponen contribuciones sobre esa diferencia. Una propuesta de que las propiedades que no están incluidas en el CRIM o que tienen construcciones y mejoras que no están incluidas en la tasación original o que no están siendo utilizadas por sus dueños como vivienda principal se corrija tiene nuestro apoyo y el de los contribuyentes. Pero cambiar indiscriminadamente la ley es inapropiado y más en un momento como el que vivimos.

Señora Jaresko, sé que tiene empleados y contratados varios economistas puertorriqueños muy buenos. No me haga caso, hágale un favor a Puerto Rico, consúltelos y hágales caso a ellos.