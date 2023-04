La literatura quema

Eso es lo menos que se dice en las ferias de libros. Hace poco, en una feria celebrada en Madrid, un periodista cultural hizo una tontísima pregunta en una mesa de diálogo entre escritores: “¿En qué libro te gustaría vivir?” Todos tardaron en contestar y, al momento de aportar el título, hicieron una curiosa salvedad: del libro seleccionado escogían una escena mínima puesto que, como cuenta Gustavo Martín Garzo, “los libros que más nos gustan no son muy aconsejables para vivir”. ¿A quién le gustaría vivir en la pensión donde Raskólnikov, en Crimen y Castigo, le abre la cabeza con un hacha a una anciana? Ni hablar de esa infecta habitación en la que se pasea Gregorio Samsa convertido en un monstruoso insecto y su padre le tira manzanas que se le encajan en el costado. ¿Qué decir de lo que le sucede a Pichulita Cuéllar en Los cachorros de Vargas Llosa? Por más buenos que nos pintemos, dudo que muchos quisieran vivir en el Londres pobretón de Dickens o en la mansión de Jay Gatsby, cuyos invitados fiesteros cantan borrachos y a coro: “Los ricos tienen dinero y los pobres tienen hijos”.

¿Quién quiere ser el policía que esconde la bemba en “El negro bembón” o vivir el momento en que Marvin Santiago (en la foto) le pega fuego a una jicotea? Sin embargo, me entran unas ganas terribles de bailar escondiendo y mostrando la bemba, o mientras arde la jicotea, escribe Cezanne Cardona Morales. (Archivo)

Sin embargo, cierto activismo de izquierda y de derecha, liberal y conservador, pretende convertir el espacio de la ficción en un lugar seguro o en una zona libre de incendios. Mientras que Ron DeSantis censura libros en el estado de Florida, la agenda de algunos jerarcas liberales dicta pauta en universidades y decide qué autor se debe o no enseñar según criterios moralistas. De hecho, fueron estos los que, hace un tiempo, se ensañaron con la salsa. ¿Con qué autoridad intentan hacer habitable un lugar de ficción y gozadera? A mí, por ejemplo, no me gustaría ser testigo del momento en que a Perico lo atropella el tren, pero lo bailo, y con gusto. Tampoco me gustaría personificar a ese Mefistófeles antillano de “Yo soy la muerte” o atragantarme, a riesgo de diabetes o colesterol, con el eterno y riquísimo menú de El Gran Combo, pero aun así lo canto, y a bocajarro. ¿Quién quiere ser el policía que esconde la bemba en “El negro bembón” o vivir el momento en que Marvin Santiago le pega fuego a una jicotea? Sin embargo, me entran unas ganas terribles de bailar escondiendo y mostrando la bemba, o mientras arde la jicotea. Ya lo dijo antes Emily Dickinson: “El Corazón pide Placer -primero- y luego -excusa el Dolor- y luego -esos pequeños Anodinos que amortiguan el sufrir”.

PUBLICIDAD

Tal vez, el único reino saludable que promueve la literatura es el reino de la ambigüedad. Para Javier Cercas, toda gran obra ostenta un punto ciego, es decir una ceguera visionaria a través de la cual la literatura ilumina y se torna elocuente. Todo lo que tienen que decirnos Melville, Cervantes, Kafka, Borges, Rulfo, y muchísimos más, lo hacen a través de ese no saber, a través de ese punto ciego; porque, según Cercas, ese punto ciego es lo que somos. René Marqués apostó con creces por ese punto ciego. Mientras dirigía la DivEdCo -un proyecto educativo adscrito a un partido contrario a su ideología- se enfrentó también a ese didactismo literario. En vez de echarse a un lado, dadas sus diferencias políticas, aportó a su país, pero desde la integridad estética. En una carta dirigida a Díaz Valcárcel dice: “En los libros [de la DivEdCo] es que está (y quedará siempre) constancia de nuestra responsabilidad como escritores: Tenemos que exigirnos más de nosotros mismos […] Hay poca o ninguna imaginación en la redacción”.

¿A qué se refiere René con eso de la responsabilidad o falta de imaginación? Según Catherine Marsh Kennerley, que cita la carta en su libro Negociaciones culturales, René apostaba por la calidad estética, por la ambigüedad y la complejidad, por esa idea orteguiana de que “el arte no puede consistir nunca en copiar una realidad, pues lo sensible es el resultado de una complicada labor oculta mediante un acierto misterioso que hace al artista coincidir con ella”.

PUBLICIDAD

La literatura no está ahí para complacer el capricho moralista de tal o cual grupo, sino que existe gracias a la libertad de la imaginación. Así lo constató Kenzaburo Oé cuando terminó de leer Soldados de Salamina de Javier Cercas. Un fuego interior lo llevó a sacar a bailar a su esposa: ninguno sabía cómo era el pasodoble que sonaba en la novela, pero aun así, bailaron. “Esto es literatura comprometida”, dijo.

LEE MÁS:

La nueva edad de la fe, por Sergio Ramírez