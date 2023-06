La magia de Ted Lasso

En agosto del 2013, la cadena de televisión, NBC, notificó a la audiencia que los juegos de la liga Premier de Inglaterra serían transmitidos en su canal. Para hacer el anuncio, el actor Jason Sudekis desarrolló un personaje llamado Ted Lasso. En este pequeño cortometraje, explica que Coach Lasso sería el dirigente de Tottenham Hotspurs, un equipo del norte de Londres. En el video se ve él, en conferencia de prensa, donde claramente no conoce el fútbol y solo hace comparativas al futbol americano. En menos de 5 minutos, proyecta un personaje que no puedes evitar reírte de sus ocurrencias. En el 2014, regresa con un nuevo cortometraje para seguir promoviendo la liga Premier en los Estados Unidos. Pero no es hasta el 2020, que la mayoría conoce de Ted Lasso, con una serie con el nombre del mismo personaje, desarrollada en la plataforma de Apple TV+.