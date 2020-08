La ofensa en el desperdicio del voto

Me veo precisado a escribir esta columna, casi como un desahogo. Soy uno de los miles de puertorriqueños que le servimos al país de forma voluntaria como funcionarios en los colegios electorales durante las pasadas primarias. No vengo a expresarme sobre los resultados, aunque me vea tentado. Tampoco vengo a justificar las ineficiencias en el proceder de la Comisión Estatal de Elecciones que atropelló, no tan solo a los electores, sino también a los funcionarios. Pero sí quiero consignar el impacto que ha causado en mí ver el desprecio con el que algunos votantes acuden a las urnas.

Entre los colegios que atendí, tuvimos un incidente en el que dos “damas” llegaron a ejercer su derecho, ese que está consagrado en nuestro ordenamiento y por el que tantas personas han luchado como portaestandarte de la igualdad. Al salir de la caseta, ambas se dirigieron a la máquina y a una de ellas, tras varios intentos y rechazos del aparato, no hubo más remedio que ofrecerle asistencia. Es ahí cuando nos percatamos que la razón para aquel rechazo del sistema se debía a que una de las votantes había escrito insultos encima de las fotos de algunos de los candidatos, lo que provocó que fuese imposible la lectura por el “scanner” de la máquina de la Comisión.

Al revelarse la causa, pálida, asustada y con cara de “me cogieron en mi súper travesura”, la “correligionaria” sostuvo que “quería votar así”, en abierto menosprecio al poder del voto y mostrando una ofensiva ignorancia de la historia que ha permitido que todas y todos podamos ejercer ese derecho por el que algunos países todavía luchan.

No vengo con mojigaterías a reclamarles por su indisciplina e ignorancia. Total, su derecho tienen a votar como deseen. Pero sí vengo a sostener que ejercer ese derecho requiere respeto a las décadas de lucha que lo preceden. Ver la informalidad, el desprecio, la burla, el desparpajo con el que se conducían estas “ciudadanas”, lastima la más básica noción de democracia y ofende la dignidad de un derecho tan fundamental como este.

Precisamente, la informalidad con la que se conducen cientos y cientos de electores al ejercer su voto es causa suficiente para tenernos en el atolladero histórico en el que estamos. Ejercer el sufragio requiere responsabilidad, visión, madurez, profesionalismo, deseo de cambio, requiere más que simplemente levantarse el día del evento y “rajar” una insignia. Requiere estudio, sí, estudio de los candidatos y las candidatas. Requiere compromiso de manifestar sin reservas los verdaderos deseos del ciudadano, con convencimiento de que lo que hace es por el bien de Puerto Rico. Votar no es un relajo de feria. Votar es el acto civil más importante que puede ejercer un ciudadano para provocar el cambio. Votar es mucho más que escribir en las redes sociales por días enteros sarcasmos y burlas contra quienes piensan diferente. Votar es mucho más serio que asumir que fuiste la más “cool” dañando las papeletas.

Solo me queda pensar en aquellas mujeres valientes de siglos pasados, que tanto lucharon porque su voto fuese contado. Si aquellas sufragistas hubiesen presenciado el desprecio con el que estas personas anularon su voto, superada la ofensa, como mínimo le dirían “escribe menos, actúa más”.