La ola de calor nos conecta

La ola de calor que estamos experimentando y que se espera se intensifique entrando el verano es motivo de repensar las cosas. En el auto no hay problema, si es que tienes acondicionador de aire. Te bajaste del auto y entraste a tu casa. El bofetón vaporizó como si estuvieras frente a un horno industrial horneando pan criollo. Esta sensación la conocen muy bien los panaderos. Hay que prender el aire acondicionado y a todo fuete. Y algunos tenemos que dejarlo prendido para que no se asfixien del calor nuestras mascotas. Ya no es un problema de un posible racionamiento de agua, sino uno energético, pues se dispara el consumo de energía eléctrica: más petróleo que quemar, más gases de invernadero. ¡Ja! Ni hablar cuando te llegue la factura de LUMA.