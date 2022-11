La oportunidad del secretario de Justicia

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, no ha logrado destacar en esta administración. Todo lo contrario, la percepción general es que no ha sido efectivo ni diligente, que no ha tenido interés de perseguir a los corruptos y que su paso por el Departamento de Justicia, hasta el momento, ha sido irrelevante. En lenguaje popular, Emanuelli “ha salido flojo”.