La política partidista y el control del COVID-19

El COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus SARS-COV-2 y ha sido diagnosticada en sobre 25 millones de personas con más de 850,000 muertes a nivel mundial. El haber tomado medidas de contención en marzo y gracias al compromiso social de los ciudadanos de la isla, entre marzo y junio logramos contener el virus a nivel comunitario. No obstante, una vez las medidas de contención fueron levantadas por evidencia de poca transmisión viral, la tasa de positividad se elevó rápidamente de 0.5% a más de 10%. Al presente, el COVID-19 se ha diagnosticado en más de 16,000 personas en Puerto Rico y ya han fallecido sobre 440 personas.

Estamos conscientes de lo importante que es el reabrir la economía para mantener el movimiento de capital, mientras controlamos la pandemia utilizando el razonamiento científico.

Un reto importante dentro del escenario presente es que una gran cantidad de personas infectadas no presentan síntomas de la enfermedad (asintomáticos). El problema es que estos conciudadanos desconocen que tienen el SARS-COV-2, y pueden contagiar a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo. Hasta hace una semana, las directrices de las agencias federales eran de realizar las pruebas a todas las personas que tuviesen contacto directo con una persona infectada. De esta forma, estos contactos asintomáticos pueden ser identificados y aislados para no infectar a personas cercanas. Estas directrices han sido las recomendaciones de agencias como la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud de Puerto Rico, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, el Puerto Rico Public Health Trust y otros expertos en salud pública y enfermedades infecciosas.

Sin embargo, hace una semana los CDC cambiaron sus recomendaciones. Ahora están recomendando que los contactos cercanos a personas diagnosticadas con COVID-19 se deben hacer la prueba solo si muestran síntomas de la enfermedad. Si los contactos son asintomáticos, no tienen que hacerse la prueba molecular.

Estas nuevas recomendaciones no están basadas en evidencia científica, ya que se ha demostrado que las personas asintomáticas pueden transmitir el virus con igual eficiencia que una persona con síntomas. Un artículo reciente demuestra que niños asintomáticos tienen una carga viral mayor que muchos adultos y que tienen la capacidad de infectar rápidamente a sus contactos.

Estas posturas vienen por presiones debido que las elecciones del pueblo estadounidense se aproximan, y el gobierno quiere presentar una historia al electorado que no es real (a menor número de pruebas, hay menos detección). Al momento, en Estados Unidos mueren cerca de 1,000 personas diarias y ya hay más de 185,000 fallecidos, lo cual es tres veces más que lo predicho al principio de la pandemia, cuando la cantidad de 60,000 muertes se consideraba una catástrofe.

El Puerto Rico Public Health Trust (PRPHT) como ente salubrista se une al reclamo de muchos científicos en Estados Unidos y Puerto Rico para que estas nuevas recomendaciones no se deban considerar en Puerto Rico ya que no están basadas en evidencia científica.

Los puertorriqueños debemos continuar detectando activamente el virus para prevenir que personas asintomáticas sigan propagando el mismo, que es letal para algunas poblaciones vulnerables como lo son nuestros adultos mayores; padres, madres, abuelos y bisabuelos.

Exhortamos a que todas las personas que trabajan en el sector de la Salud; médicos, agencias de salud, planes médicos, clínicas, laboratorios clínicos y otros, continúen los esfuerzos de control contra esta pandemia. Puerto Rico tiene que presentar un frente unido y hacer las pruebas diagnósticas necesarias a toda persona que haya tenido contacto con alguien infectado(a) de COVID-19. Con esta estrategia, podremos aislar a todas las personas asintomáticas para que los negocios funcionen sin interrupciones, para que se puedan reabrir las escuelas, el turismo y el resto de la economía con seguridad y basándonos en evidencia científica.

Para más información acerca del COVID-19, sus síntomas, las pruebas de diagnóstico, el rastreo de contacto, etc., favor de visitar nuestra página de internet: www.paralasaludpublica.org.