La promesa universitaria y la esperanza de un Puerto Rico justo y equitativo

Este viernes se presentó el libro Narrativas de lucha, una colaboración entre la Casa de la Mujer Dominicana y la Escuela de Trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En la publicación se conjuga la Universidad y la comunidad, la promesa de un mejor país.

Romelinda Grullón, la directora del Centro Casa de la Mujer Dominicana, habló de las desgarradoras historias de las mujeres migrantes. La Dra. Elithet Silva, por su parte, instó a tomar las lecciones aprendidas para poder accionar. El libro es un pacto para aliviar el dolor.

Justo el viernes, por la mañana, varias profesoras de la UPR cuestionaban la gobernanza punitiva en Puerto Rico, y desde el abolicionismo feminista, explicaron que los problemas sociales no se resuelven con la cárcel y propusieron alternativas reparadoras de la violencia.

Diversos juntes en la UPR conducen a la esperanza de un país justo y equitativo, que podamos pensarlo, imaginarlo y construirlo desde nuevas coordenadas, escribe Catherine Marsh. (Carlos Giusti/Staff)

Recientemente estudiantes del Proyecto de Estudios Universitarios para Personas Confinadas visitaron el campus riopedrense para conversar acerca del valor de la educación. De distintas maneras, todos estos juntes conducen a la esperanza de un país justo y equitativo, que podamos pensarlo, imaginarlo y construirlo desde nuevas coordenadas.

La Universidad que alberga esa promesa agoniza con un presupuesto diezmado. Caminamos entre edificios derruidos, nos detenemos ante puertas tapiadas y carteles que leen ‘perdone los inconvenientes’. Pasamos por el hospedaje clausurado del campus, ausente del trajín de jóvenes y vemos una pancarta vieja que anuncia su remodelación. Nos asomamos al segundo piso del Centro de Estudiantes y donde otrora había varios lugares para almorzar, ahora solo hay escombros, polvo y el recuerdo de las tertulias y las risas de estudiantes. Esta es la UPR que sufre los recortes de la Junta, de esa vil Promesa que, con la anuencia de la élite gobernante, cumple con los bonistas mientras muchos de mis alumnos deben trabajar 40 horas semanales con 15 créditos para poder sobrevivir.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, denunció nuevamente la semana pasada la reducción casi a la mitad del presupuesto de la UPR y la falta de un plan de desarrollo económico. La austeridad ahoga a la UPR. Gran parte del profesorado se ve obligado a trabajar por sueldos de miseria y se encarece la matrícula. Además, sale a la luz que casi el 40% de los estudiantes de nuestras escuelas carece de leche o jugo como parte de su canasta nutricional.

El Nuevo Día ha informado que la negligencia y el maltrato incluye que nuestra niñez no está bien alimentada. Mientras, el Secretario de Salud reprocha que las mujeres no quieran parir. Recordemos que una vez, en un chat, uno de los de la fratría del exgobernador anheló un Puerto Rico sin puertorriqueños. Ese se sigue siendo el proyecto. Desde la aversión de Pierluisi a los carros viejos, las campañas de Live boricua con rubicundos turistas hasta el auspicio de leyes para regalar nuestra tierra a los verdaderos mantenidos, los evasores contributivos de la Ley 60. La mirada es hacia el norte, nunca hacia nosotros.

Ya muchos se han olvidado que en Puerto Rico no hay programa de neurocirugía. Otros, desde un profundo desprecio y la más necia ignorancia, claman porque se privatice la UPR sin saber que sin ella se nos va el país. ¿Acaso será que desean que volvamos a los tiempos de España en los que solo los hijos de élite podían darse el lujo de estudiar en el extranjero?

“Where life is precious life is precious”, afirma la abolicionista Ruth Wilson Gillmore. Retomo sus palabras para afirmar que la vida de quienes habitan este amado y sufrido archipiélago es preciosa y debe ser apreciada. Necesitamos invertir en el bien común: salud, vivienda y acceso equitativo a la educación. En otras palabras, y para recuperar el lenguaje que pretende robarnos el fundamentalismo religioso, un proyecto de país que en realidad sostenga la vida. Con Promesa simplemente no hay promesa para la juventud.

