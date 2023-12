La segunda lágrima

Yo también quise entrevistar a los asesinos de mi abuelo. Pero cuando supe que los seis ya habían muerto, me dio con buscar a sus hijos. Y hasta preparé preguntas que, por suerte, nunca llegué a hacer: “¿Te contó tu padre alguna vez cómo mató a mi abuelo? ¿Te dijo tu padre cómo sonaron las costillas de mi abuelo cuando le pasaron dos veces por encima con un carro?” Volví a pensar en los asesinos de mi abuelo mientras veía el documental The insurrectionist Next Door en el que Alexandra Pelosi, la hija menor de la congresista, entrevista a los primeros convictos del ataque al Congreso de Washington aquel 6 de enero de 2021. Cámara en mano, y bajo el acuerdo tácito de que ninguna de las partes insultará a la otra, Alexandra Pelosi entrevista a un puñado de aquellos manifestantes que entraron al Congreso y gritaron que querían asesinar a su madre: “Queremos colgar a esa maldita perra”.