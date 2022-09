La tormenta que se fue pa’l cará …

La magia moderna de las comunicaciones ha convertido a medio mundo en meteorólogo y la vasta red informática nos permite pronosticar en temporada de huracanes por dónde va y viene cada fenómeno atmosférico.

Pero los que peinamos canas guardamos anécdotas y recuerdos más sabrosos de cuando el buenazo de Mr. McDowell abría o cerraba su icónico paraguas confiado en lo que le decía el instinto o la intuición. A finales de la década de 1970 no existía el “Manejo de Emergencias”: era la Oficina de la Defensa Civil y sus voluntarios, el pueblo puertorriqueño acostumbrado a las tormentas plataneras que nos dejaron inundaciones, y a los huracanes que se desviaron sin hacer mucho daño.

Recuerdo uno de aquellos fenómenos, que no fue que se desvió… ¡fue que se perdió! Lo tenían pronosticado para entrar por Fajardo y se esfumó en las pantallas de los instrumentos con los que le seguían los meteorólogos; el avión caza-huracanes no lo encontraba.

En 1976, Carlos Romero Barceló del PNP se convirtió en el nuevo gobernador de Puerto Rico. Fue reelegido en 1980.

Y en las oficinas de la Defensa Civil empotradas en las murallas del Castillo de San Cristóbal, el director estatal Enrique “Quique” López se desesperaba cada vez que sonaba la línea directa con La Fortaleza porque el gobernador Carlos Romero Barceló quería saber las coordenadas de por dónde andaba y entraría “la dichosa tormenta esa”. El enigma se prolongaba ya por tantas horas que, desesperado y exasperado, Quique López contestó la última llamada del gobernador Romero Barceló diciéndole: “Mira Carlos, la tormenta se fue pa’l cará… está perdida… nadie sabe por dónde anda… cuando aparezca, yo te llamo”.

Por supuesto que no todo el mundo le podía hablar de esa manera al gobernador Romero Barceló. Se trataba de Quique López que, además de subalterno, fue amigo, compadre y compañero de luchas… y aquel orocoveño no amarraba fuego cuando perdía la paciencia. El incidente cobró tal notoriedad que todavía años después, al recordársele a Romero Barceló la tormenta que se le perdió, con su característica fogosidad reaccionaba diciendo: “A mí no, ¡se le perdió a Quique!”

El huracán Hugo dejó al menos 50 muertos y causó $9,000 millones en pérdidas materiales en los territorios que azotó. (El Nuevo Día)

Lamentablemente, aquella época de las “tormentas románticas” cesó desde que el calentamiento global perturba los elementos. Luego en 1989 los vientos huracanados de Hugo nos sacaron de la complacencia y sufrimos la devastación del área norte de Puerto Rico. La inesperada paralización en la mitad norte de Puerto Rico coincidió con el alquiler temporero que tuve de un apartamento en Boquerón, por lo que, al prolongarse los días sin agua y luz dependiendo de la bolsita de hielo que el suegro pudo traernos, finalmente empaquetamos para refugiarnos en el Oeste, donde Hugo no hizo daño y la gente comentaba que no escaseaba nada. Salimos de noche y, dejando atrás el Valle de Caguas, desde lo alto de la Cordillera Central, la Autopista Luis A. Ferré nos permitió un vistazo a otro mundo… el iluminado extremo Sur de la Isla de Puerto Rico. Al Norte, oscuridad total… al Sur, la vida normal e iluminada.

El asombro en los ojos de mi esposa e hijos y las carcajadas que inundaron la cabina del auto dijeron más que mil palabras. Hoy, después de María, la ya lejana experiencia de Hugo parece poca cosa al compararse a la devastación total que sufrimos el 2017… y Dios nos proteja de que ningún nuevo fenómeno atmosférico sea comparable a María. De cualquier manera, que no se nos pierda esta vivencia anecdótica del pasado entre las aguas del Atlántico y el Caribe; que sea aleccionadora para, entre risas y lágrimas, andar siempre prevenidos y preparados. ¡Suerte!

