La tristeza de Muñoz Marín

Hace unos años, en una cena entre amigos, le compartí al pintor Francisco Rodón mi hipótesis sobre su famoso cuadro de Muñoz Marín. Dije que él había pintado a un Muñoz triste porque entonces él era joven y miembro de una nueva generación. En un sentido, la obra es una especie de parricidio generacional. Rodón, locuaz y afable, se quedó pensativo y dijo algo así: “pinté a Muñoz triste porque estaba triste, y creo que así quería él que lo pintara”.

La contestación me pareció sincera pero no me convenció del todo. La tristeza humana tiene complejas y hondas raíces. Pero por qué habría Muñoz de estar triste al punto de mover a uno de nuestros mejores pintores a que lo plasmara así para la historia. La leyenda es que su tristeza es consecuencia de que no pudo resolver el dilema del status. Es una razón posible pero no convincente, si se leen con cuidado los escritos privados, el testimonio de sus más cercanos y sus expresiones hasta el final.

Creo haber encontrado una clave del misterio en el discurso del 25 de julio de 1952, día en que se proclamó la Constitución de Puerto Rico. Se trata de un texto conciso, sobrio e iluminador. Desde el comienzo, el eje del mensaje es la bandera de Puerto Rico, como símbolo unificador de lo que somos y lo que podemos lograr ser como pueblo. Muñoz, además, querría ajustar cuentas con el nacionalismo revolucionario, que para él era un problema real, rescatando la bandera, hasta entonces subversiva, para todos los puertorriqueños.

Muñoz no mencionó ni un solo logro de su gobierno, a pesar de que ya eran palpables. Ni una sola referencia al crecimiento económico que se veía y se sostendría por los próximos 20 años. Ni una palabra del Partido Popular que fundó. Nada sobre las ayudas federales. Cero promesas. Comparado con los discursos de los políticos de ahora, las palabras de Muñoz son un ejemplo extremo de sobriedad y mesura.

El ELA y el plan de desarrollo económico y político, queda claro, eran medios hacia un fin mayor. Este fin era armar al ciudadano puertorriqueño de un espíritu sereno, cosmopolita, valiente, justo, liberal y democrático. Aspiraba a un Puerto Rico de medios modestos, pero orgulloso de lo suyo, aunque estuviera en la órbita del imperio más rico y poderoso del mundo.

Muñoz quería forjar ciudadanos libres, con un nivel elevado de civilización, que pudieran enfrentarse, con serenidad, tanto al consumismo capitalista, como a los nacionalismos cegadores y al comunismo deshumanizante. Por ello, nos convoca a una vida de “estoicismo democrático” como el camino hacia la felicidad individual y colectiva.

Evidentemente, en esto, el proyecto fracasó. No en lo económico, ni en el status cuyo estancamiento es resultado y no la causa de la degeneración que hemos sufrido. Con los años, nos arropó el consumismo desmedido, el materialismo nihilista, la dependencia insaciable y luego el fanatismo, el cinismo y la corrupción. El proyecto del ELA fracasó en la medida en que no logró sembrar en la mayoría de este pueblo la serenidad estoica, la cultura y las virtudes cívicas necesarias para que Puerto Rico se parara en sus propios pies, floreciera y fuera grande.

Cuando Rodón pintó su oleo en el ’77, ya Muñoz Marín lo sabía y podía atisbar lo que nos pasaría. Muñoz quiso dejar para el futuro, que es hoy, su profética mirada triste, quizás con la esperanza de que algún día los puertorriqueños alcancen a despertar y enderecen el camino. Imaginen el tamaño de su tristeza si pudiera ver lo que pasa en Puerto Rico hoy.