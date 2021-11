La UPR, Middle States y Hamlet

El Hamlet de Shakespeare se inmortalizó por la frase ser o no ser, esa es la cuestión, que pronunció al principio del famoso monólogo de la obra. Se ha especulado sobre su verdadero significado, pero en términos generales, la frase implica ese estado de incertidumbre al tomar una decisión trascendental. Ser o no ser, estar o no estar, lanzarme o no lanzarme…