La vacuna y el hombre lobo

¿Cuánta gente no habrá tenido la fantasía de contagiarse del COVID, pasarlo más o menos como una gripe fuerte, nada que no se alivie con un caldito, y después de un tiempo mirar al mundo y decir: “Ya salí de esto”?

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de no salir, o de pasarla muy mal en la cama de un hospital. Pero me pongo en el lugar de los que ya tienen sus anticuerpos a buen resguardo corriendo por las venas, y la verdad que debe ser una sensación de libertad increíble.

Ahora andan diciendo que se puede contraer dos veces, siempre hay un aguafiestas en alguna parte. Esta vez se trata de unos investigadores en Hong Kong. Ellos determinaron que un buen señor que había tenido COVID y lo había superado, viajó a España y se volvió a enfermar allí. Concluyeron que era COVID, pero otra cepa. Ya es capricho enfermarse dos veces. ¿Dónde estuvo metido ese hombre?

PUBLICIDAD

No debemos dejar que esta experiencia nos desaliente. También el dengue se contrae como cinco veces a lo largo de la vida (de la vida nuestra, no de los noruegos) y no nos enfermamos de dengue todos los días, ni todos los años.

Lo de la India es una locura. Llevan cuatro días superando los 75,000 contagiados, y ayer registraron casi 79,000 casos nuevos. Lo curioso es que no se muere tanta gente si se compara con otros países como Estados Unidos, México o Brasil. Leí que la tasa de muertes en la India es de 1.8%. Las grandes poblaciones de las regiones más humildes, que son muchas, están hechas a todo. Se meten en el Ganges, que rebosa de bacterias resistentes a los antibióticos, productos de tantos desperdicios que desembocan en el río y sería largo detallar aquí. Pero quizá por eso mismo son más fuertes.

Los que me parecen un poco inexplicables, son los negacionistas. No hay que despacharlos como locos, hay gente inteligente entre ellos. Claro que pueden ser locos inteligentes. Esta realidad es tan fuerte que no es raro que miles, cientos de miles de personas, tiendan a pensar que todo es un invento de grandes compañías y gobiernos que tienen un plan para diezmarnos y controlarnos.

Salen por las ciudades europeas a marchar sin mascarillas. Y lo interesante sería saber si al cabo de los días ellos también se enferman. Pero ni aun enfermándose van a creer que se trata de una pandemia. Dirán que les han rociado algo desde arriba, en drones y esas cosas. ¿Qué más quisiéramos algunos que ser negacionistas y pensar que esto que nos está pasando es cine? Yo daría cualquier cosa por amanecer negacionista. Uno, a menudo, da cualquier cosa por pensar o sentir lo que no piensa ni siente.

PUBLICIDAD

Lo que sí es cierto es que los que han tenido COVID y se han curado, deben tener una tranquilidad muy grande, una paz interior, si es que no se ponen miedosos con la segunda vuelta y les da el síndrome de Estocolmo, que es quedarse encerrados sin necesidad, encariñados con Wanda Vázquez.

¿Ya están haciendo la lista de voluntarios para ensayar la vacuna en Puerto Rico? Levanto la mano. Una doctora le comentó a mi hermana que algunas vacunas experimentales tienden a alterar el ADN. ¿Y qué más da, si estamos encerrados? ¿Nos vamos a convertir en hombres lobo? Fíjense que no me importa ni un poquito así. Siempre he querido ser hombre.