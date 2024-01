Instalado nuevamente en la presidencia de Francia, el general Charles De Gaulle designó en 1959 ministro de Cultura al intelectual francés André Malroux. Eran tiempos de gran incertidumbre para Francia, acorralada por la guerra de independencia de Argelia. En medio de la vorágine ideológica que vino después, Malroux sentenció: “Qué época tan extraña, dirán de la nuestra los historiadores del futuro, donde la derecha no era la derecha, la izquierda no era la izquierda, y el centro no estaba en el medio”.