Las escuelas privadas ante el aumento salarial a los maestros

No es un secreto que la profesión magisterial es honrosa, pero sacrificada. Tampoco ignoramos que en muchos países es mucho mejor remunerada. No hay un puertorriqueño incapaz de reconocer la importancia que tiene el maestro en la formación académica y social de todo un pueblo, ni tampoco quien cuestione la primicia de que no reciben una justa remuneración por su trabajo. Atender ese reclamo es justo y necesario. Todos los maestros, tanto los del Departamento de Educación, como los de colegios privados, trabajan en el plantel y fuera de él para poder prepararse adecuadamente y cumplir con las tareas evaluativas; y no hay dinero en el mundo que pague la preocupación por sus estudiantes a nivel personal.