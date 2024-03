Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reflexiono sobre dónde estamos las mujeres y qué nos falta en la lucha por nuestros derechos en Puerto Rico. Resulta que esta fecha no es un día de felicitarnos por ser mujeres. No se trata de flores, ni de reconocimientos cargados de romanticismo por el hecho de ser mujer. Hoy se conmemoran las luchas, las mujeres bravas que nos precedieron, esas que permitieron que al presente contemos con derechos, derechos que no se nos dieron de la nada porque costaron incluso vidas.