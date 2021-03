Las órdenes de protección y el adiestramiento a agentes del orden

Es admirable que más de un centenar de individuos hayan tomado la denodada decisión de convertirse en los nuevos agentes del orden público, jurando así servir a su país. Actualmente estamos siendo bombardeados con noticias en las que se incide en violaciones de órdenes ejecutivas, asesinatos, alteraciones a la paz, pero sobre todo patrones de acecho que obligan a las víctimas a ir corriendo al cuartel más cercano a solicitar una Orden de Protección. No me sorprendería que el que me lea no esté al tanto de muchos o de ningún caso de este tipo, pues apenas se habla sobre ello en los medios.