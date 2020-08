Las protestas pueden ayudar a Trump

Las protestas masivas podrían ayudar a Donald Trump si le permitieran evitar que las elecciones se convirtieran en un referéndum sobre su gestión. Joe Biden preferiría que la elección se resumiera en Trump Sí o No. Le conviene porque la opinión pública desfavorece al presidente en este momento. La mayoría de los estadounidenses tiene una opinión negativa hacia Trump, piensa que fracasó ante el coronavirus y cree que no ha estabilizado la economía post-pandemia.

Trump intenta desviar el foco de atención hacia el dilema entre el orden y el caos, el libertinaje y la ley. Él es el candidato de la ley y el orden, mientras que Biden es el candidato de las protestas y los disturbios. Trump intenta llevar el mensaje de que Biden ha sido secuestrado por los radicales socialistas, que él considera promotores de la violencia callejera en varias ciudades del país. El problema no es el racismo, sino la anarquía.

Para Trump, los abusos policiacos contra personas afrodescendientes son incidentes aislados y no constituyen un patrón de discrimen. Prefiere defender a los policías. No le preocupa que la mayoría de los afroamericanos difiera de él porque no los necesita para ganar. Los electores caucásicos constituyen el 73% de todos los votantes en Estados Unidos. Más aún si se incluye a los hispanos blancos.

Si las elecciones polarizaran al país en términos raciales, como quisiera Trump, las minorías étnicas no tendrían oportunidad de ganar. Además, las minorías votan abrumadoramente por los demócratas y esta elección no será la excepción. Solamente afectan la elección cuando aumenta su participación, como ocurrió cuando Obama fue candidato en 2008 y 2012.

Otro escenario posible, más favorable para Biden, sería que consiguiera mantener el énfasis sobre la administración pública de Trump, que es vulnerable en su dimensión nacional y en el ámbito internacional. Biden tiene que convencer a los electores caucásicos de que Trump ha sido mal presidente, más allá de su personalidad pedante. Trump es narcisista y antipático, pero ya el país lo sabe y se acostumbró. No perderá por eso. Biden necesita llevar el mensaje de que el caos lo produjo Trump y que no será él quien lo corrija. Debe colocar al presidente a la defensiva y hacerlo lucir fuera de control. Lo hizo durante las primeras semanas de la pandemia y las encuestas de ese entonces lo reflejaron. Sin embargo, la presencia mediática de Biden ha decaído y le ha permitido a Trump tomar un segundo aire luego de la convención del Partido Republicano. El presidente mejora en las encuestas y amenaza con recuperarse en estados imprescindibles para ganar, como Michigan y Wisconsin. Así sucedió en 2016 y acabó sorprendiendo a muchos con su victoria.

Las narrativas de las campañas afectan los resultados. Trump enfatiza el dilema clásico entre derechos y orden, prefiriendo el segundo. Le ofrece al electorado escoger entre su estabilidad y la incertidumbre de los demócratas. Biden, por su parte, ha tenido éxito hasta ahora presentándose como la única alternativa viable frente al divisionismo de Trump. Solo una estrategia funcionará.