Las restricciones a abortos: atentado contra la salud de las mujeres

Mientras escribo estas palabras me encuentro a mediados de mi semana 31 de gestación, en un embarazo deseado y planificado. El ser deseado y planificado no ha evitado que traiga consigo retos físicos y emocionales que hoy no vienen al caso. Lo que viene al caso fue mi habilidad de planificar, pensar y decidir sobre este embarazo. Esa libertad de decidir es la que hoy está en juego en Texas, el resto de Estados Unidos y aquí en Puerto Rico.