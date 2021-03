Las terapias de conversión: ¿de verdad se practican?

La presentación en el Senado del proyecto 184, que se encamina a prohibir el uso de terapias reparativas en menores de edad en Puerto Rico, ha traído un debate intenso. En este escrito me voy a enfocar en un argumento que están utilizando los detractores de este proyecto. Esto es: no hay que legislar pues estas “terapias” no se practican.