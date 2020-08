Lealtad al bien común, no a un partido

Cuando el requisito para dirigir una agencia de gobierno es tener “lealtad” con el partido en el poder o ser amigo(a) de alguien, el resultado es el evidente caos que actualmente tenemos en el gobierno de Puerto Rico. No es una situación exclusiva de este cuatrienio; lo hemos visto en cada administración gubernamental. Nos presentan el resumé de una persona que se supone nos impresione y refleje una vasta experiencia, que definitivamente no se acerca a lo que la administración pública necesita. Por otra parte, hay otros(as) líderes en las agencias que sí son leales, amigos(as), quieren lo mejor para la isla y tienen la capacidad para llevar a cabo su rol efectivamente.

Querer servir a Puerto Rico y aportar, como muchos jefes(as) de agencia expresan, no es un indicador para determinar que se es capaz de dirigir un ente gubernamental. Tengo la impresión de que la mayoría de los servidores públicos, y muchos de los trabajadores en los sectores privados y sin fines de lucro, quieren contribuir positivamente al país, pero no necesariamente tienen la educación, el conocimiento y las capacidades para dirigir un ente gubernamental. Quizás tampoco militan en un partido o son amigos(as) de alguien. Como resultado, contribuyen desde otros de los múltiples espacios desde donde también necesitamos gente comprometida.

En momentos en que la crisis institucional en el gobierno en Puerto Rico requiere de mayores capacidades administrativas, se reclutan personas incapaces. Los resultados los vemos en la Rama Ejecutiva y sus agencias, actualmente bajo el radar público, como lo son el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Salud, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Educación y la Comisión Estatal de Elecciones, entre otros. Aparentaría que ser jefe o jefa de agencia viene acompañado de un lujo y un prestigio al que muchos y muchas aspiran. Sin embargo, la realidad es otra. La mayoría de las agencias cuentan con muchísimos problemas y no tienen el dinero suficiente para realizar efectivamente lo encomendado en sus leyes habilitadoras. También se añade que tienen menos recursos humanos y pobre capacitación en las áreas en donde realmente se necesitan, y cuentan con una infraestructura arcaica. No es una noticia oculta, lo sabe todo el pueblo de Puerto Rico. Quien acepte responsablemente dirigir una agencia del gobierno sabe que el camino no es miel sobre hojuelas. Por lo tanto, se necesitan personas con capacidades, más allá de querer ayudar a la isla.

Esto resulta en muchas horas de trabajo, invertidas inicialmente en comprender la situación de la agencia y hacer una evaluación que permita reconocer las fortalezas y las debilidades internas y las áreas de oportunidad y las amenazas externas. Seguidamente, desarrollar un plan con metas y objetivos medibles, que incluya los programas, proyectos, actividades y tareas necesarias para obtener los resultados establecidos. Finalmente, evaluar continuamente el plan diseñado -sin mencionar las muchas otras responsabilidades. Que luego no diga que está trabajando incansablemente, porque aceptó el reto; eso es parte inherente del puesto.

La administración de una oficina gubernamental es compleja. No se resuelve con proyectar en los medios de comunicación que se está trabajando y sonreír a las cámaras, cuando al día siguiente el resultado es otro. ¿Entenderá el gobernador o gobernadora de turno que la mejor forma de demostrar que está haciendo un bien significativo por Puerto Rico es teniendo en sus agencias a los mejores funcionarios y no a los mejores amigos? El común denominador para adelantar la agenda de gobierno de turno (sea del partido que sea) es teniendo a las mejores mentes con las capacidades mínimas requeridas en la cabeza de las agencias. ¿Que no es de mi partido o no se identifica con alguno? ¿Cuál es el problema con eso?

Se necesita cambiar las “reglas del juego”. Necesitamos que las lealtades sean para el bien común de cada ciudadano, que somos los que nos afectamos cuando continuamente fallan los servicios esenciales y evidencian vez tras vez que no somos un país de primer orden, sino que retrocedemos continuamente. Seamos leales a lo que debe imperar en un país que se respeta, reconociendo los espacios y las oportunidades en los que verdaderamente podemos ser entes de cambios positivos y así aportar a una mejor administración pública.